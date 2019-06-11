Баскетболист «Торонто» Леонард выразил поддержку травмированному Дюранту

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Форвард «Торонто Рапторз» Кавай Леонард пожелал скорейшего выздоровления баскетболисту «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту.
Баскетболист «Торонто» Леонард выразил поддержку травмированному Дюранту
  • Reuters

«Это просто шокирующий момент. Я сам бывал в похожей ситуации. Очень переживаю за Дюранта. Желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Леонард на пресс-конференции после матча.

Кевин Дюрант получил травму ахиллового сухожилия во второй четверти пятого матча финальной серии НБА с «Торонто Рапторз». Канадский клуб побеждает в противостоянии со счётом 3:2. Победу в финале НБА одержит команда, первой достигшая четырёх побед в серии.

Ранее сообщалось, что форвард клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид возмущён ликованием фанатов «Торонто» из-за травмы Дюранта.

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