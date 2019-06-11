Баскетболист «Торонто» Леонард выразил поддержку травмированному Дюранту
- Reuters
«Это просто шокирующий момент. Я сам бывал в похожей ситуации. Очень переживаю за Дюранта. Желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Леонард на пресс-конференции после матча.
Кевин Дюрант получил травму ахиллового сухожилия во второй четверти пятого матча финальной серии НБА с «Торонто Рапторз». Канадский клуб побеждает в противостоянии со счётом 3:2. Победу в финале НБА одержит команда, первой достигшая четырёх побед в серии.
Ранее сообщалось, что форвард клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид возмущён ликованием фанатов «Торонто» из-за травмы Дюранта.