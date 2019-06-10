Мозгов считает потерю Шведа главной причиной проигрыша «Химок» в финале Единой лиги ВТБ

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Бывший игрок подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов, в настоящее время принадлежащий клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик», прокомментировал результат финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Хотелось бы увидеть больше борьбы, но, к сожалению, Швед травмирован, а он — большая часть команды. Думаю, ребята не успели перестроиться, потому счёт в серии 3:0. ЦСКА показал баскетбол хорошего уровня», — цитирует Мозгова РИА Новости.

В третьем матче серии московские армейцы обыграли «Химки» со счётом 80:62. Итоговый результат серии — 3:0 в пользу ЦСКА, что принесло команде титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Курбанов назван самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

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