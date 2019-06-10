Голы Рамоса и Мораты помогли сборной Испании обыграть Швецию в матче отбора ЧЕ-2020

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В матче группы F квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Испании и Швеции в ворота гостей было назначено два одиннадцатиметровых удара, реализованных хозяевами.

Матч, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился со счётом 3:0 в пользу испанцев.

Голы в матче на счету Серхио Рамоса (с пенальти), Альваро Мораты (с пенальти) и Микеля Оярсабаля.

Благодаря победе над преследователем сборная Испании закрепила за собой лидерство в группе F, имея 12 набранных очков после четырёх матчей. Шведы потеряли вторую строчку, пропустив вперёд команду Румынии.

Ранее сообщалось, что Турция обыграла сборную Франции в квалификации Евро-2020.

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