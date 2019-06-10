Колобков заявил, что дело легкоатлета Лысенко продлится два-три месяца
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«Расследование идёт, я поручил президенту федерации предоставить всю необходимую информацию службе, которая ведёт расследование. Если обнаружатся факты фальсификации, все люди будут наказаны. Насколько я знаю, на расследование отведено два-три месяца», — заявил Колобков.
Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности.
Ранее Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций.