Колобков заявил, что дело легкоатлета Лысенко продлится два-три месяца

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что расследование по делу легкоатлета Данила Лысенко, выступающего в прыжках в высоту, продлится от двух до трёх месяцев.
Колобков заявил, что дело легкоатлета Лысенко продлится два-три месяца
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  • globallookpress.com

«Расследование идёт, я поручил президенту федерации предоставить всю необходимую информацию службе, которая ведёт расследование. Если обнаружатся факты фальсификации, все люди будут наказаны. Насколько я знаю, на расследование отведено два-три месяца», — заявил Колобков.

Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности. 

Ранее Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций.

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