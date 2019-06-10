Колобков заявил, что дело легкоатлета Лысенко продлится два-три месяца

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что расследование по делу легкоатлета Данила Лысенко, выступающего в прыжках в высоту, продлится от двух до трёх месяцев.

«Расследование идёт, я поручил президенту федерации предоставить всю необходимую информацию службе, которая ведёт расследование. Если обнаружатся факты фальсификации, все люди будут наказаны. Насколько я знаю, на расследование отведено два-три месяца», — заявил Колобков.

Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности.

Ранее Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций.