Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию в западных СМИ, согласно которой некоторые российские тренеры продолжают вести запрещённую им деятельность в региональных легкоатлетических федерациях.
Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций
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«Если подтвердится информация о тренерах, то не исключаю, что ряд региональных федераций может быть лишён аккредитаций. Но я заявляю, что никто из тренеров не ведет запрещенную деятельность», — сказал Колобков.

Он также не исключил, что по итогам расследований министерство может обратиться в правоохранительные органы. 

«Подчеркну, все указанные тренеры официально не исполняют свои обязанности, не участвуют в тренировках. Президент федерации займётся этим вопросом. Ещё раз скажу, никто их них не работает. Была информация, что некоторые из них работают. Это касается частных клубов, к нашей системе они не имеют отношения», — добавил Колобков.

Он также добавил, что РУСАДА намерено выдвинуть обвинения ряду спортсменов, которые подозреваются в сотрудничестве с этими тренерами.

Ранее Колобков ответил легкоатлетке Марии Ласицкене по поводу критики ВФЛА.

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