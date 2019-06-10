Колобков заявил, что ряд региональных легкоатлетических федераций могут лишиться аккредитаций

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию в западных СМИ, согласно которой некоторые российские тренеры продолжают вести запрещённую им деятельность в региональных легкоатлетических федерациях.

«Если подтвердится информация о тренерах, то не исключаю, что ряд региональных федераций может быть лишён аккредитаций. Но я заявляю, что никто из тренеров не ведет запрещенную деятельность», — сказал Колобков.

Он также не исключил, что по итогам расследований министерство может обратиться в правоохранительные органы.

«Подчеркну, все указанные тренеры официально не исполняют свои обязанности, не участвуют в тренировках. Президент федерации займётся этим вопросом. Ещё раз скажу, никто их них не работает. Была информация, что некоторые из них работают. Это касается частных клубов, к нашей системе они не имеют отношения», — добавил Колобков.

Он также добавил, что РУСАДА намерено выдвинуть обвинения ряду спортсменов, которые подозреваются в сотрудничестве с этими тренерами.

Ранее Колобков ответил легкоатлетке Марии Ласицкене по поводу критики ВФЛА.