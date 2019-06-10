Карамбё назвал имя лучшего опорного полузащитника в мире

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Экс-футболист сборной Франции Кристиан Карамбё считает игрока «Челси» Н’Голо Канте лучшим игроком на позиции, на которой он сам выступал в годы игровой карьеры.
Карамбё назвал имя лучшего опорного полузащитника в мире
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Раньше «разрушители» не могли так хорошо контролировать мяч. Сейчас дети даже не смотрят на него, легко бегут вперёд. А нам было необходимо время. К тому же многое изменило телевидение. Все понимают, что каждый твой шаг фиксируется на видео. Благодаря этому стало меньше травм и столкновений, раньше это было частью игры. А в настоящее время лучшим опорным полузащитником мира я считаю Н’Голо Канте», — сказал экс-футболист в беседе с корреспондентом RT.

Также Карамбё добавил, что победа сборной Франции на чемпионате мира — 2018 стала исполнением мечты всей страны.

Ранее Карамбё рассказал о ЧМ в России, тренерских успехах Дешама и Зидана и референдуме в Новой Каледонии.

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