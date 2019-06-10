Головин: уже забыли о Сан-Марино

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Полузащитник сборной России Александр Головин перед поединком квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 против команды Кипра заявил, что он и его партнёры фокусируются на поединке и не обращают внимания на результаты предыдущей встречи с Сан-Марино (9:0).
Головин: уже забыли о Сан-Марино
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«Уже забыли Сан-Марино, готовимся только к сборной Кипра. Все наши ребята — профессионалы. Нам нужны три очка, поэтому никакой недооценки соперника быть не может», — сказал Головин журналистам.

Сборная России сыграет против команды Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча пройдёт в рамках группы I отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020. Время начала матча  — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой.

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