Головин: уже забыли о Сан-Марино
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«Уже забыли Сан-Марино, готовимся только к сборной Кипра. Все наши ребята — профессионалы. Нам нужны три очка, поэтому никакой недооценки соперника быть не может», — сказал Головин журналистам.
Сборная России сыграет против команды Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча пройдёт в рамках группы I отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020. Время начала матча — 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой.