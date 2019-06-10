Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии отборочного матча к чемпионату Европы — 2020 с командой Кипра высказался о силе соперника.
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
  • ©rfs.ru

«Футболисты иногда забывают, что с каждой командой надо играть. Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда. Завтра нас ждёт непростой матч», — сказал главный тренер сборной России на пресс-конференции.

Сборная России сыграет матч группового этапа отборочного турнира Евро-2020 11 июня в Нижнем Новгороде. Время начала встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России начала готовиться к следующему матчу квалификации Евро-2020.

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