Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
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«Футболисты иногда забывают, что с каждой командой надо играть. Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда. Завтра нас ждёт непростой матч», — сказал главный тренер сборной России на пресс-конференции.
Сборная России сыграет матч группового этапа отборочного турнира Евро-2020 11 июня в Нижнем Новгороде. Время начала встречи — 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России начала готовиться к следующему матчу квалификации Евро-2020.