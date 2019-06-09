Смолов признался, что во время матча с Сан-Марино думал о возможности забить 100-й мяч

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов поделился мнением о достижении отметки в 100 голов за профессиональную карьеру.
Смолов признался, что во время матча с Сан-Марино думал о возможности забить 100-й мяч
  • Reuters

«Не буду лукавить — следил за своей статистикой. То есть пробить сотню было некоей целью. Стремился как форвард, и приятно, что цель достигнута. Но сейчас надо отнестись к этому просто как к цифре и концентрироваться дальше на своей работе», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не просил партнёров по сборной чаще на него играть, чтобы поскорее достичь знаковой отметки.

«Понимал, что игра с Сан-Марино — отличный шанс. В таких матчах часто бывает много голов, так что думал о сотне», — добавил форвард.

В матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Сан-Марино, завершившемся со счётом 9:0, Смолов забил 100-й и 101-й мячи в карьере, из которых 87 — на клубном уровне и 14 — за сборную.

Ранее сообщалось, что Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино.

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