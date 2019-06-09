Российские ватерполистки завоевали бронзу Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче за третье место Суперфинала Мировой лиги по водному поло.

Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 10:7 в пользу российской команды.

Для сборной России это четвёртая в истории проведения турнира бронзовая награда. Российские ватерполистки также дважды занимали второе место и один раз, в 2008 году, стали победительницами соревнований.

В финале, который пройдёт вечером 9 июня, встретятся команды Италии и США.

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки уступили сборной Италии в полуфинале Мировой лиги.