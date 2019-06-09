Тренер ЦСКА считает, что Чалову ещё рано переходить в европейский клуб

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о возможном переходе нападающего Фёдора Чалова в одну из европейских команд.

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени, возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация — не уезжать пока. Рановато», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА и дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач.

Ранее СМИ сообщили, что Чалов попал в сферу интересов команд ведущих европейских чемпионатов.