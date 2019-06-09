СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ

Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру во французском ПСЖ.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, форвард уже встретился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и согласился на трансфер. Отмечается, что француз отказался перейти в «Барселону».

Решающим фактором стала информация, согласно которой не все игроки каталонского клуба хотят играть в одной команде с Гризманном. В то же время благодаря переходу в ПСЖ Гризманн будет выступать на родине, где его любят болельщики.

14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона. За «матрасников» француз играл с 2014 года. За это время он провёл 256 матчей, в которых забил 133 мяча и сделал 50 результативных передач.

Ранее Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру.