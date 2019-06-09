СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ

Короткая ссылка
Нападающий испанского «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру во французском ПСЖ.
СМИ: Гризманн договорился перейти в ПСЖ
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, форвард уже встретился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и согласился на трансфер. Отмечается, что француз отказался перейти в «Барселону».

Решающим фактором стала информация, согласно которой не все игроки каталонского клуба хотят играть в одной команде с Гризманном. В то же время благодаря переходу в ПСЖ Гризманн будет выступать на родине, где его любят болельщики.

14 мая стало известно, что Гризманн покинет «Атлетико» по завершении сезона. За «матрасников» француз играл с 2014 года. За это время он провёл 256 матчей, в которых забил 133 мяча и сделал 50 результативных передач.

Ранее Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить