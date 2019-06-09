Двое российских арбитров назначены на матчи четвёртого тура отбора Евро-2020

Российские судьи Владислав Безбородов и Алексей Еськов получили назначения на матчи квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Безбородов рассудит матч группы A между сборными Чехии и Черногории, который состоится 10 июня чешском Оломоуце. Помогать ему будут лайнсмены Валерий Данченко и Максим Гаврилин и резервный судья Кирилл Левников.

Еськов назначен главным рефери на игру группы G Северная Македония — Австрия. Встреча состоится 10 июня в Скопье. На боковых линиях будут работать Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, а четвёртым арбитром будет Владимир Москалёв.

Ранее сообщалось, что матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло.