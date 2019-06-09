Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным лейкемией ребёнком
Об этом сообщает SportsCenter.
Автобус с португальской национальной командой отправлялся в отель после тренировки. По ходу маршрута Роналду обратил внимание на мальчика, стоявшего с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня».
34-летний форвард попросил водителя остановиться, пригласил мальчика в салон автобуса и сделал с ним совместную фотографию.
Ранее Роналду рассказал о секрете своей физической формы.
¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.