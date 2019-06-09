Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным лейкемией ребёнком

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выполнил просьбу 11-летнего мальчика, у которого диагностирована лейкемия.

Об этом сообщает SportsCenter.

Автобус с португальской национальной командой отправлялся в отель после тренировки. По ходу маршрута Роналду обратил внимание на мальчика, стоявшего с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня».

34-летний форвард попросил водителя остановиться, пригласил мальчика в салон автобуса и сделал с ним совместную фотографию. 

Ранее Роналду рассказал о секрете своей физической формы.

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