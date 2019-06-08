Роналду рассказал о секрете своей физической формы

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Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о собственных кондициях в 34 года.

«Всё дело в подготовке — это моя трудовая этика. Я всё ещё чувствую себя хорошо, несмотря на то что мне 34 года. Самое важное — это твоя голова. Также важно чувствовать себя мотивированным и счастливым, следовать своим путём. Я думаю, что мне ещё есть что сказать на футбольном поле», — заявил португалец в интервью официальному сайту УЕФА.

Роналду добавил, что всегда испытывает гордость, надевая футболку национальной сборной.

Ранее Роналду поделился эмоциями от выхода сборной Португалии в финал Лиги наций.

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