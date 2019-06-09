Квят доволен результатом квалификации Гран-при Канады

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что его болид двигался лучше, чем день назад, и он доволен результатом квалификационного заезда.

«Для нас это была достойная суббота. Я доволен своими кругами, потому не слишком расстроен результатом. Мы сделали болид лучше по сравнению с пятницей. Да, было бы приятно стартовать в топ-10, однако нам не хватало пары десятых, чтобы комфортно туда попасть.  Думаю, попасть в третий сегмент было бы нелегко», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

Также россиянин добавил, что гонка очень длинная и во время заезда он сделает всё, чтобы подняться выше в пелотоне.

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й.

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