Квят доволен результатом квалификации Гран-при Канады

Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что его болид двигался лучше, чем день назад, и он доволен результатом квалификационного заезда.

«Для нас это была достойная суббота. Я доволен своими кругами, потому не слишком расстроен результатом. Мы сделали болид лучше по сравнению с пятницей. Да, было бы приятно стартовать в топ-10, однако нам не хватало пары десятых, чтобы комфортно туда попасть. Думаю, попасть в третий сегмент было бы нелегко», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

Также россиянин добавил, что гонка очень длинная и во время заезда он сделает всё, чтобы подняться выше в пелотоне.

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й.