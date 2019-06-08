Де ла Хойя высказался о возможности третьего поединка Головкина и Альвареса

Промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя считает, что его подопечный нокаутирует казаха Геннадия Головкина в случае проведения третьего поединка.

«Мы заставим Головкина ожидать третьего боя с Альваресом. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас он боец со стороны B, а Альварес — это сторона А. Думаю, в третьем поединке Сауль нокаутирует Головкина», — цитирует де ла Хойю Boxingnews24.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором поединке мексиканец одержал победу и лишил казаха титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO).

Ранее Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным.