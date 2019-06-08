В IAAF опровергли информацию СМИ о продлении отстранения ВФЛА
- Reuters
Как сообщил представитель пресс-службы IAAF, слова которого передаёт ТАСС, совет ещё не рассматривал данный вопрос на своём заседании.
Отмечается, что доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА будет представлен 9 июня.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.
Вечером 9 июня появилась информация, что IAAF не восстановила в правах ВФЛА.
Ранее сообщалось, что в ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF.