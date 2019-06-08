СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя английскими футболистами

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хотел бы видеть больше конкуренции в полузащите команды.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя английскими футболистами

    Как сообщает Daily Star, в поле зрения главного тренера МЮ попали трое футболистов. Одним из главных претендентов является Эрик Дайер из «Тоттенхэма», контракт которого заканчивается через два года. Однако, по информации источника, лондонский клуб не намерен продавать футболиста прямому конкуренту по низкой цене.

    Также в числе претендентов на трансфер в МЮ находятся полузащитники Деклан Райс из «Тоттенхэма» и Шон Лонгстафф из «Ньюкасла». Тренерский штаб «красных дьяволов» видит в молодых футболистах серьёзную перспективу.  

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить Бэйла в сделку по трансферу Погба.

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