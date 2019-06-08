Теннисист Хачанов заявил, что постарается добиться большего в ближайшем будущем

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что постарается стать ещё сильнее после поражения от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Я не сумел проявить себя в четвертьфинале, но вернусь сильнее. Тим был слишком хорош! Это был отличный турнир в Париже, перед потрясающей публикой! Надеюсь продолжать в том же духе и постараться достичь большего в ближайшем будущем! Спасибо, Париж. До следующего года», — написал Хачанов в своём Twitter.

Хачанов стал первым россиянином с 2010 года, который вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Кроме того, для него это первый выход в 1/4 финала турниров Большого шлема в карьере.

Ранее сообщалось, что Надаль победил Федерера и сыграет в финале «Ролан Гаррос».