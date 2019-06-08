Российский боец UFC Ян заявил, что в поединке будет бойня

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поблагодарил за поддержку своих болельщиков в преддверии боя с Джимми Риверой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Иллинойсе.
Российский боец UFC Ян заявил, что в поединке будет бойня
  • © Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

«Всем огромное спасибо за поддержку, всем ответить не могу. Приятно, что вы верите в меня и поддерживаете. Спасибо! Чувствую себя как дома. Завтра будет бойня! Те, кто не верит или против меня, вам тоже огромное спасибо — это вызов для меня, я люблю это чувство», — написал Ян в своём Instagram.

Поединок состоится в ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго.

Ранее сообщалось, что Ян может стать претендентом на титул UFC уже после победы над Риверой.

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