Российский боец UFC Ян заявил, что в поединке будет бойня
- © Vit Simanek/CTK
- globallookpress.com
«Всем огромное спасибо за поддержку, всем ответить не могу. Приятно, что вы верите в меня и поддерживаете. Спасибо! Чувствую себя как дома. Завтра будет бойня! Те, кто не верит или против меня, вам тоже огромное спасибо — это вызов для меня, я люблю это чувство», — написал Ян в своём Instagram.
Поединок состоится в ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго.
Ранее сообщалось, что Ян может стать претендентом на титул UFC уже после победы над Риверой.