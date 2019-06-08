Каррера пожелал болельщикам «Спартака» оставаться единым целым
- РИА Новости
«Да, я чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в Instagram, присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная», — сказал специалист на YouTube-канале «Мы к вам приедем».
По его словам, он благодарен болельщикам за поддержку и ему было очень приятно стать частью истории красно-белых.
«Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они являли собой единый, дружный коллектив. Чтобы они болели за «Спартак», — добавил Каррера.
Ранее сообщалось, что Андрей Ещенко продлил контракт со «Спартаком».