Боксёр Стивенсон дал первое интервью после комы

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Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Адонис Стивенсон намекнул, что может вскоре начать тренерскую карьеру.

«Когда я вернулся домой, я назвал по именам своих детей, и они обрадовались, что я их вспомнил. Я учился ходить, есть ещё много чему учиться. Для меня это было наиболее сложным, но я учился быстро. Всё идёт хорошо. Что касается моих планов на будущее, то, если молодёжь хочет учиться боксу, я к их услугам, я здесь и готов к этому», — цитирует канадца BoxingScene.

Адонис Стивенсон проиграл нокаутом Александру Гвоздику 1 декабря 2018 года. После боя спортсмен был госпитализирован с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Стивенсона ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился порядка трёх недель.

Ранее сообщалось, что Гвоздик победил Нгумбу и защитил титул чемпиона мира WBC.

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