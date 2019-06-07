Сборная Испании обыграла команду Фарерских островов в квалификации к Евро-2020
Итоговый счёт встречи — 4:1 в пользу испанцев.
В составе победителей забивали Серхио Рамос, Хесус Навас и Хосе Гайа, ещё один мяч в собственные ворота направил Тейтур Гестссон. Ворота сборной Испании распечатал Клемент Ольсен.
Сборная Фарерских островов потерпела третье поражение в трёх матчах. Испанцы, наоборот, одержали третью победу подряд и возглавляют группу.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй.