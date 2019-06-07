Колобков оценил возрождённую систему ГТО

Короткая ссылка
Министр спорта Павел Колобков в беседе с газетой «Известия» оценил возрождённую систему ГТО.
Колобков оценил возрождённую систему ГТО
  • РИА Новости

По его мнению, этот комплекс, возвращённый в рамках стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2020 года, оправдал себя.

Как сообщил Колобков, на данный момент не так много людей вовлечено в сдачу ГТО, и требуется стимул.

«Поэтому мы планируем в рамках комплекса ГТО сделать спортивную составляющую. Всё-таки все люди хотят соревноваться и определять, кто лучше, кто слабее, кто сильнее», — уточнил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить