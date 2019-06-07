Колобков оценил возрождённую систему ГТО

Министр спорта Павел Колобков в беседе с газетой «Известия» оценил возрождённую систему ГТО.

По его мнению, этот комплекс, возвращённый в рамках стратегии развития физкультуры и спорта в России до 2020 года, оправдал себя.

Как сообщил Колобков, на данный момент не так много людей вовлечено в сдачу ГТО, и требуется стимул.

«Поэтому мы планируем в рамках комплекса ГТО сделать спортивную составляющую. Всё-таки все люди хотят соревноваться и определять, кто лучше, кто слабее, кто сильнее», — уточнил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.