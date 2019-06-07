Медведев пообещал приложить усилия, чтобы оставить Дзюбу в «Зените»

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что хотел бы сохранить в составе своей команды футболиста Артёма Дзюбу.
Медведев пообещал приложить усилия, чтобы оставить Дзюбу в «Зените»
  • © РИА Новости

«Как руководитель клуба могу сказать, что сделаю всё, чтобы Артём Дзюба остался в «Зените». Он сейчас под контрактом. Поэтому если расставаться, то, конечно, за деньги», — приводит слова Медведева «Рейтинг букмекеров».

Также генеральный директор «Зенита» добавил, что состав команды будет усилен в летнее трансферное окно, а перед клубом стоят чемпионские задачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба затруднился назвать двух футболистов сборной Сан-Марино по именам.

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