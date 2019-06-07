Тренер Адиев признался, что дважды хотел уйти из «Анжи» по ходу сезона

Бывший главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что у него несколько раз возникало желание уйти из команды по ходу сезона-2018/19.

«Первый раз я хотел покинуть «Анжи» в декабре. Понимал: зимой все разойдутся, не получится не то что взять кого-то, а хотя бы сохранить. Не видел целесообразности работать, да и в год дебюта не хотел вылетать из РПЛ», — приводит слов Адиева Sport24.

Он отметил, что во второй раз он задумался об отставке из-за ситуации в Кисловодске, когда из-за долгов команде отказали в заселении в отель, а денег на переезд в Махачкалу не было.

«Все уже квартиры поснимали, спланировали несколько месяцев жизни. Я сказал: «Всё, нет смысла быть здесь. Дайте уйти». В ответ — опять: «Магомед, как ты все бросишь? Мы в одной упряжке». В Краснодаре всё случившееся вылилось в 0:5, и после игры я уже официально подал в отставку. Это были не эмоции, как многие сказали. Я просто не понимал, для чего это всё? И снова президент убедил, да и болельщики стали поддерживать. Персонал, футболисты слали сообщения: «Уйдёте — мы тоже не сможем работать». Я нёс за них ответственность и не мог из-за своих амбиций развернуться и уйти», — добавил 41-летний специалист.

Адиев возглавил «Анжи» летом 2018 года. Под его руководством команда, испытывающая финансовые сложности со старта сезона, заняла 15-е место и вылетела из РПЛ в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку «Анжи».