Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку «Анжи»
«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом состоянии. Я, как глава Дагестана, скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — цитирует Васильева РИА Новости.
При этом он отметил, что руководство республики будет поддерживать спорт, но не имеет права расходовать бюджет на клуб, который возник, как бизнес-проект.
В прошлом сезоне клуб из Махачкалы занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел из элитного дивизиона страны.
Ранее гендиректор «Анжи» рассказал о долгах клуба.