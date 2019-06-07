Власти Дагестана не намерены оказывать финансовую поддержку «Анжи»

Глава республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что власти региона не собираются оказывать финансовую поддержку махачкалинскому футбольному клубу «Анжи».

«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом состоянии. Я, как глава Дагестана, скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — цитирует Васильева РИА Новости.

При этом он отметил, что руководство республики будет поддерживать спорт, но не имеет права расходовать бюджет на клуб, который возник, как бизнес-проект.

В прошлом сезоне клуб из Махачкалы занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел из элитного дивизиона страны.

Ранее гендиректор «Анжи» рассказал о долгах клуба.