Гендиректор «Анжи» рассказал о долгах клуба

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Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о долгах клуба и планах их погашения.
Гендиректор «Анжи» рассказал о долгах клуба
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«Сейчас задолженность по зарплатам составляет 75 млн рублей, 15 млн рублей — трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идёт формирование бюджета на следующий год. Пока картина вырисовывается порядка 27 млн рублей. По налогам мы ведём работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно его погашать. Некоторых игроков мы пытаемся продать либо же отдать в аренду в клубы ФНЛ и Премьер-лиги», — заявил гендиректор «Анжи» в интервью ТАСС.

В прошлом сезоне клуб из Махачкалы занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел из элитного дивизиона страны.

Ранее сообщалось, что «Анжи» объявил об уходе главного тренера Адиева.

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