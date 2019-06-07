НХЛ рассмотрит эпизод с опасной игрой Барбашёва

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассмотрит эпизод с участием российского форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва.

Как сообщает пресс-служба лиги, слушания состоятся 7 июня.

Эпизод, требующий рассмотрения департаментом по безопасности, произошёл в первом периоде пятого матча серии с «Бостон Брюинз». На 5-й минуте 24-й секунде россиянин совершил силовой приём на форварде «Бостона» Маркусе Юханссоне, в котором Барбашёв нанёс удар в голову сопернику.

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что в НХЛ отказались комментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.