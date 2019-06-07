Футболист «Локомотива» Кверквелия допустил возможность ухода из клуба

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия хотел бы попробовать свои силы в чемпионате из топ-5.

«Я в «Локомотиве» 2,5 года, всё выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет, можно попробовать взять титул в другой стране. В идеале хочется европейский чемпионат из топ-5, бороться минимум за Лигу Европы. Конечно, тяжело туда попасть, но если появятся варианты, которые будут интересны и клубу, и мне — подумаем», — сказал Кверквелия в интервью Sport24.

Также футболист рассказал, что имел несколько предложений из-за рубежа в прошлом году, однако решил остаться в «Локомотиве», чтобы помочь команде в Лиге чемпионов.

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