Чемпион мира по гребле Жестков получил четырёхлетнюю дисквалификацию

Как сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чемпион мира по гребле на байдарках Олег Жестков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация будет отсчитываться с 7 мая 2019 года. Жестков становился победителем чемпионата мира в 2013 году в составе сборной России в соревновании байдарок-четвёрок.

Ранее гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией.