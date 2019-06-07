Чемпион мира по гребле Жестков получил четырёхлетнюю дисквалификацию
- РИА Новости
Как сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чемпион мира по гребле на байдарках Олег Жестков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация будет отсчитываться с 7 мая 2019 года. Жестков становился победителем чемпионата мира в 2013 году в составе сборной России в соревновании байдарок-четвёрок.
Ранее гендиректор WADA заявил, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией.