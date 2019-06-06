Власти Башкирии оценили сезон футбольного клуба «Уфа»

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров в беседе с «Реальным временем» оценил сезон футбольного клуба «Уфа».
Власти Башкирии оценили сезон футбольного клуба «Уфа»
  • © РИА Новости

«Наши болельщики хотят получить больше от футбольного клуба «Уфа», чтоб мы действительно могли сказать, какой у нас крутой профессиональный клуб. И соответственно, стадион должен быть ему под стать», — сказал он.

Как отметил Хабиров, он разделяет мнение болельщиков — сезон был не лучшим, а некоторые вещи оказались и вовсе возмутительными.

«Уфа» заняла 14-е место в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги и вышла на стыковые матчи с «Томью». В результате она сохранила место в РПЛ.

Ранее бывший тренер и советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил выступление армейцев в минувшем сезоне.

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