Хачанов: почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте

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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Хачанов: почувствовал, что Тим является одним из лучших теннисистов на грунте
  • © ZOPH./AFLO
  • globallookpress.com

«Сегодня я почувствовал, что Тим — один из лучших игроков на грунте. Не только на словах, я прочувствовал это на корте. До этого я смотрел его матчи и знал, как он играет», — цитирует россиянина официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его словам, ему было очень сложно в минувшем матче, так как соперник постоянно его ставил в тяжёлые ситуации и заставлял его действовать агрессивней.

«Конечно, я бы мог показать более хорошую игру. Я бы мог допускать меньше невынужденных ошибок и выигрывать больше мячей. Но такой вопрос всегда возникает, когда ты знаешь, как твой соперник играет», — добавил Хачанов.

Хачанов проиграл Тиму со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

Ранее Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

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