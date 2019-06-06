В РПЛ опровергли данные о сокращении квоты для болельщиков гостевых команд до 7%

Российская премьер-лига (РПЛ) опровергла информацию о сокращении квоты для болельщиков гостевых команд с 10 до 7%. По словам представителя пресс-службы лиги, вопрос по билетным квотам для болельщиков гостевых команд обсуждался, однако изменения в процентном соотношении не последует.

«Максимальная квота до 10% была сохранена при условии получения организатором матча от клуба-гостя гарантий по оплате всего запрошенного количества билетов для своих болельщиков», — пояснили RT в пресс-службе организации.

Ранее в СМИ появилась информация, что РПЛ поддержала предложение о сокращении квоты с 10 до 7%.

Позже объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в Twitter отреагировало на новость о сокращении словами: «Фанатов не хотят видеть на стадионах».

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступили за расширение лиги.