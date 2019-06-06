В РПЛ опровергли данные о сокращении квоты для болельщиков гостевых команд до 7%
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«Максимальная квота до 10% была сохранена при условии получения организатором матча от клуба-гостя гарантий по оплате всего запрошенного количества билетов для своих болельщиков», — пояснили RT в пресс-службе организации.
Ранее в СМИ появилась информация, что РПЛ поддержала предложение о сокращении квоты с 10 до 7%.
Позже объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в Twitter отреагировало на новость о сокращении словами: «Фанатов не хотят видеть на стадионах».
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступили за расширение лиги.