Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

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Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении бывшего игрока команды Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
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«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

42-летний специалист последние два года являлся старшим тренером молодёжной команды «Рубина». 

Шаронов в качестве игрока выступал за «Рубин» с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 года. Он провёл за команду 296 матчей и забил 12 мячей, а также дважды становился в её составе чемпионом России и по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Курбан Бердыев отказался комментировать свою отставку с поста главного тренера «Рубина».

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