Фергюсон: увидел страх в глазах Нурмагомедова перед нашим боем

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что обладатель регулярного титула в данной весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов его боится.

«Наши поединки несколько раз отменялись, но я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова. Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу. Они уберегли себя от избиения, но мы скоро увидимся. Я могу побить Хабиба в любом аспекте, он своё получит», — заявил Фергюсон в интервью YouTube-каналу UFC.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на UFC 209 не состоялся из-за госпитализации россиянина, испытавшего проблемы с печенью.

Ранее менеджер заявил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC.

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