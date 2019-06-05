Дело Роналду об изнасиловании перенаправлено в федеральный суд США

Короткая ссылка
По словам адвоката Ларисы Дрогобычер, дело Криштиану Роналду об изнасиловании американки Кэтрин Майорги перенаправлено в федеральный суд США.

«Обвинения с Роналду не были сняты. Мы отозвали дело, так как подали идентичный иск в федеральный суд из-за правил федерального суда по работе с иностранцами. В целом мы просто поменяли место, однако претензии остаются», — приводит слова Дрогобычер ESPN.

Американка Кэтрин Майорга обвиняет футболиста Криштиану Роналду в том, что в 2009 году он изнасиловал её в одном из отелей Лас-Вегаса.

Ранее сообщалось, что суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить