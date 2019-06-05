Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».

«Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я болею за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. И с «Валенсией» та же история: «Валенсия» выиграла — я за «Валенсию». Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает «Реал». Он является фанатом мадридцев», — цитирует Месси TyC Sports.

Семья Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо воспитывает троих сыновей. Двое старших, Тиаго и Матео, занимаются в академии «Барселоны».

Ранее Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины.