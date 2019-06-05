Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»
  • © Reuters

«Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я болею за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. И с «Валенсией» та же история: «Валенсия» выиграла — я за «Валенсию». Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает «Реал». Он является фанатом мадридцев», — цитирует Месси TyC Sports.

Семья Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо воспитывает троих сыновей. Двое старших, Тиаго и Матео, занимаются в академии «Барселоны».

Ранее Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины.

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