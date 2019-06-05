Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что о его отце ходит больше сплетен, чем о многих футболистах.
Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«О моём отце ходит намного больше сплетен, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих ситуациях, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы подбираем игроков для сборной, но это всё ложь», — приводит слова Месси Marca.

Также звёздный футболист добавил, что сборная Аргентины будет бороться на Кубке Америки за победу в турнире.

Ранее «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.

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