Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины
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«О моём отце ходит намного больше сплетен, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих ситуациях, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы подбираем игроков для сборной, но это всё ложь», — приводит слова Месси Marca.
Также звёздный футболист добавил, что сборная Аргентины будет бороться на Кубке Америки за победу в турнире.
Ранее «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.