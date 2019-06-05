Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что о его отце ходит больше сплетен, чем о многих футболистах.

«О моём отце ходит намного больше сплетен, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих ситуациях, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы подбираем игроков для сборной, но это всё ложь», — приводит слова Месси Marca.

Также звёздный футболист добавил, что сборная Аргентины будет бороться на Кубке Америки за победу в турнире.

Ранее «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон.