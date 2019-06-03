«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
  • @FCBarcelona
  • Twitter

Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.

В презентации приняли участие игроки команды Лионель Месси и Жерар Пике.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла Примеру, уступила в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпулю» и проиграла в финале Кубка Испании «Валенсии».

Ранее Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить