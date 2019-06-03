«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.

В презентации приняли участие игроки команды Лионель Месси и Жерар Пике.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла Примеру, уступила в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпулю» и проиграла в финале Кубка Испании «Валенсии».

Ранее Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».