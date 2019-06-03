«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
- @FCBarcelona
Фото новой формы опубликовано в Twitter каталонского клуба.
В презентации приняли участие игроки команды Лионель Месси и Жерар Пике.
В минувшем сезоне «Барселона» выиграла Примеру, уступила в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпулю» и проиграла в финале Кубка Испании «Валенсии».
Ранее Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».
👕 Our new kit for the 2019/2020 season— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 июня 2019 г.
💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F