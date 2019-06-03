Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём возможном возвращении в каталонскую «Барселону».

«Этот этап пройден, теперь дело за новыми поколениями. Но «Камп Ноу» навсегда в моем сердце, — приводит слова Гвардиолы Catalunya Radio.

48-летний испанский специалист возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выиграла испанскую Примеру и Суперкубок Испании, а также по два раза Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее СМИ сообщили о намерении Гризмана и Неймара перейти в «Барселону».