Отец Нурмагомедова: мы мечтаем драться с Фергюсоном
- РИА Новости
«Если бы у нас был выбор, мы выбрали бы бой с Тони Фергюсоном. Как профессиональный боец, он заслужил бой за титул. У него незаслуженно отобрали временный пояс. Считаю, что первым претендентом на бой с Хабибом должен быть Фергюсон, это нужно болельщикам. Мы знаем себе цену. Нам нужен был, если бы был такой шанс, этот парень, Фергюсон, с которым мы мечтаем драться», — приводит слова отца российского чемпиона Metaratings.ru.
Также Абдулманап Нурмагомедов добавил, что сын подписал новый контракт на два боя.
Ранее Нурмагомедов пообещал устроить войну в поединке с Порье.