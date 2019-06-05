Отец Нурмагомедова: мы мечтаем драться с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что предпочёл бы видеть в соперниках своего сына Тони Фергюсона.

«Если бы у нас был выбор, мы выбрали бы бой с Тони Фергюсоном. Как профессиональный боец, он заслужил бой за титул. У него незаслуженно отобрали временный пояс. Считаю, что первым претендентом на бой с Хабибом должен быть Фергюсон, это нужно болельщикам. Мы знаем себе цену. Нам нужен был, если бы был такой шанс, этот парень, Фергюсон, с которым мы мечтаем драться», — приводит слова отца российского чемпиона Metaratings.ru.

Также Абдулманап Нурмагомедов добавил, что сын подписал новый контракт на два боя.

Ранее Нурмагомедов пообещал устроить войну в поединке с Порье.