Отец Нурмагомедова: мы мечтаем драться с Фергюсоном

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что предпочёл бы видеть в соперниках своего сына Тони Фергюсона.
Отец Нурмагомедова: мы мечтаем драться с Фергюсоном
  • РИА Новости

«Если бы у нас был выбор, мы выбрали бы бой с Тони Фергюсоном. Как профессиональный боец, он заслужил бой за титул. У него незаслуженно отобрали временный пояс. Считаю, что первым претендентом на бой с Хабибом должен быть Фергюсон, это нужно болельщикам. Мы знаем себе цену. Нам нужен был, если бы был такой шанс, этот парень, Фергюсон, с которым мы мечтаем драться», — приводит слова отца российского чемпиона Metaratings.ru.

Также Абдулманап Нурмагомедов добавил, что сын подписал новый контракт на два боя.

Ранее Нурмагомедов пообещал устроить войну в поединке с Порье.

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