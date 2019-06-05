Молодёжная сборная России по футболу уступила Чехии в товарищеском матче
Молодёжная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, потерпела поражение от команды Чехии в товарищеском матче.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Встреча прошла в австрийском Леоганге и завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч забил Ондржей Шашинка на 45-й минуте.
Ранее сообщалось, что матч между футбольными сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube