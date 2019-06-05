Молодёжная сборная России по футболу уступила Чехии в товарищеском матче

Молодёжная сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, потерпела поражение от команды Чехии в товарищеском матче.

© Александр Вильф

РИА Новости

Встреча прошла в австрийском Леоганге и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч забил Ондржей Шашинка на 45-й минуте. Ранее сообщалось, что матч между футбольными сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров.