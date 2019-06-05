Стало известно расписание перенесённых матчей 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Стало известно расписание перенесённых матчей четвертьфинала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.

Информация опубликована на официальном сайте турнира.

Все матчи состоятся 6 июня.

На центральном корте в 15:00 мск сыграют румынка Симона Халеп и представительница США Аманда Анисимова. После них на корт выйдут серб Новак Джокович и Александр Зверев из Германии.

На корте «Сюзанн Ленглен» также в 15:00 мск пройдёт встреча между американкой Мэдисон Кис и австралийкой Эшли Барти, а вслед за ними сразятся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим.

Ранее сообщалось, что запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя.