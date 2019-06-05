Запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя

Короткая ссылка
Матчи турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», которые должны были состояться 5 июня в Париже, отменены из-за дождя.
Запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter-аккаунт турнира.

5 июня в женском одиночном разряде на корте должны были схлестнуться американка Мэдисон Кис с австралийкой Эшли Барти и румынка Симона Халеп с представительницей США Амандой Анисимовой.

В мужских соревнованиях серб Новак Джокович должен был встретиться с Александром Зверевым из Германии, а россиянин Карен Хачанов — с австрийцем Домиником Тимом. 

Все матчи перенесены на следующий день.

Ранее Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Надалем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить