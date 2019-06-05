Запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя

Матчи турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», которые должны были состояться 5 июня в Париже, отменены из-за дождя.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт турнира.

5 июня в женском одиночном разряде на корте должны были схлестнуться американка Мэдисон Кис с австралийкой Эшли Барти и румынка Симона Халеп с представительницей США Амандой Анисимовой.

В мужских соревнованиях серб Новак Джокович должен был встретиться с Александром Зверевым из Германии, а россиянин Карен Хачанов — с австрийцем Домиником Тимом.

Все матчи перенесены на следующий день.

Ранее Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Надалем.