Запланированные на 5 июня матчи «Ролан Гаррос» отменены из-за дождя
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Об этом сообщает Twitter-аккаунт турнира.
Aucune partie à Roland-Garros ce 5 juin 2019 : les billets intégralement remboursés. Plus d’infos ➡️ https://t.co/FYIomym8eX#RG19pic.twitter.com/2QQXwq5497— Roland-Garros (@rolandgarros) 5 июня 2019 г.
5 июня в женском одиночном разряде на корте должны были схлестнуться американка Мэдисон Кис с австралийкой Эшли Барти и румынка Симона Халеп с представительницей США Амандой Анисимовой.
В мужских соревнованиях серб Новак Джокович должен был встретиться с Александром Зверевым из Германии, а россиянин Карен Хачанов — с австрийцем Домиником Тимом.
Все матчи перенесены на следующий день.
Ранее Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Надалем.