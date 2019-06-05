СМИ: «Манчестер Сити» предложил €120 млн за футболиста «Бенфики»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, горожане первыми предложили за игрока €120 млн, которые прописаны у него в качестве отступных. При этом зарплата 19-летнего форварда в случае трансфера составит €5 млн в год.

Контракт будет рассчитан на четыре или пять лет.

В минувшем сезоне Фелил сыграл 43 матча, отметился 20 голами и отдал 11 результативных передач.

Ранее «Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Лерою Зане.