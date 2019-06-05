СМИ: СКА подписал хоккеиста Кагарлицкого

По сообщениям прессы, клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с опытным форвардом Дмитрием Кагарлицким.

По информации РИА Новости, 29-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал трёхлетний контракт с санкт-петербургским СКА.

В прошлом сезоне нападающий выступал в составе московского «Динамо». За 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ Кагарлицкий набрал 61 очко (24 + 37). В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 11 встреч, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что СКА близок к подписанию хоккеиста Лехтери.