СМИ: СКА подписал хоккеиста Кагарлицкого

Короткая ссылка
По сообщениям прессы, клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с опытным форвардом Дмитрием Кагарлицким.
СМИ: СКА подписал хоккеиста Кагарлицкого
  • Дмитрий Кагарлицкий (слева) / © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, 29-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал трёхлетний контракт с санкт-петербургским СКА.

В прошлом сезоне нападающий выступал в составе московского «Динамо». За 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ Кагарлицкий набрал 61 очко (24 + 37). В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 11 встреч, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что СКА близок к подписанию хоккеиста Лехтери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить