СМИ: СКА подписал хоккеиста Кагарлицкого
- Дмитрий Кагарлицкий (слева) / © Владимир Федоренко
- РИА Новости
По информации РИА Новости, 29-летний форвард Дмитрий Кагарлицкий подписал трёхлетний контракт с санкт-петербургским СКА.
В прошлом сезоне нападающий выступал в составе московского «Динамо». За 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ Кагарлицкий набрал 61 очко (24 + 37). В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 11 встреч, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что СКА близок к подписанию хоккеиста Лехтери.