Нобоа назвал Семака русским Зиданом

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа сравнил наставника команды Сергея Семака с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Можно провести параллель между Семаком и Зиданом. Семак — хороший тренер, он был центральным полузащитником. Те, кто играет в центре, смотрят на всё. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, он со всеми говорит одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан — так вполне можно назвать Семака», — цитирует Нобоа «Спорт день за днём».

По итогам сезона-2018/19 Сергей Семак сумел стать первым, кто выиграл Российскую премьер-лигу и как игрок, и как тренер.

Ранее сообщалось, что Семак вошёл в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга.