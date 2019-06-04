Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил игроков и тренерский штаб национальной команды страны орденом Почётного легиона.
Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018
  • © Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял национальную сборную по футболу в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече игроки и тренерский штаб были награждены орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира — 2018 в России.

Данная награда была учреждена 19 мая 1802 года Наполеоном Бонапартом. Орден Почётного легиона является наивысшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Ферлан Менди проходит медобследование для «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить